تحرير 650 محضر لمخالفات بالمخابز و860 قضية تموينية في بني سويف

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تلقى الدكتورمحمد هاني غُنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفى عبدالله وكيل الوزارة الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة،تنظيم العديد من الحملات التموينية المكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين والصحة للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة وعددها 1276 مخبرا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

حيث تم تحرير 667 محضرا بواقع: 132 مخالفة نقص الوزن،138إنتاج غيرمطابق للمواصفات،و39توقف عن الإنتاج، و207مخالفة تعليمات،و15 لعدم وجود ميزان،و33 تصرف في دقيق بلدي مدعم،و93 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل،و10لعدم الاحتفاظ بسجلات ،فيما تم أخذ 68 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص،وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 860محضراً منها :239 لعدم حمل شهادات صحية،و366 لعدم الإعلان عن الأسعار،80للذبح خارج المجازر،و23 لعدم تغطية اللحوم بالشاش ،و61لإدارة منشآت بدون ترخيص،38 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 13 لحيازة سلع منتهية الصلاحية،،و6محاضر لتجميع مواد بترولية، و21 تجميع دقيق بلدى مدعم، و2 محضر لعدم الالتزام بسياسة الاستبدال، و11 للبيع بأزيد من السعر المقرر

وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة«217»منفذ موزعة بواقع:11منفذ«أمان»التابعة لوزارة الداخلية،و5منافذ تابعة للقوات المسلحة،و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية،و26منفذ للجمعية الاستهلاكية،و165«جمعيتي»،و6منافذ تابعة للمنطقة المركزية ،وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذ متنقل تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين

من جهته شدد محافظ بني سويف،على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة ،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون