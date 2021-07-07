«تعليم القليوبية»: كل طفل أتم 5 سنوات له مكان بالمدراس الرسمية للغات

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قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن كل طفل أتم 5 سنوات ويريد ولى أمره إلحاقة بإحدى المدراس الرسمية للغات سيكون له مكان في بهذة المدارس مشيرا إلى أن الفروق بين المدارس الخاصة والرسمية قريبة جدا من حيث مستوى التعليم المقدم بينما تتميز المدارس الرسمية اللغات في أن كثافة الفصل 40 طالبا فقط.

وأوضح أنه سوف يتم فتح قاعات جديدة ومدارس رسمية لرياض الأطفال في مختلف أنحاء المحافظة لاستيعاب كافة التلاميذ الراغبين في الإلتحاق بالمدارس الرسمية لغات في القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أن المديرية ملتزمة بإلحاق كل طفل تجاوز 6 سنوات المدارس الإبتدائية الحكومية في مربع السكن لافتاً إلى أنه في حال توافر أماكن في المدارس الإبتدائية الحكومية أو الرسمية لغات يتم العرض على المحافظ ومن بعدها يمكن النزول بالسن على حسب الأعداد المتاحة.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا مع مسئولي التجريبيات بالمحافظة لمناقشة أهم المشكلات التي تعاني منها المدارس الرسمية للغات وسبل التغلب عليها وضرورة حلها في إطار السرعة والدقة في سبيل تقديم منظومة خدمية متميزة للطلبة.

أكد وكيل الوزارة، أنه تم مناقشة الكتاب الدوري 40، بشأن التحويلات داخل الإدارة والمحافظة، مؤكدًا على ضرورة متابعة مسؤول المدارس التجريبية لحركة التحويلات داخل المدارس، ومراعاة الكثافة داخل المدارس والاهتمام بتنسيق رياض الأطفال ومراعاة الكثافة داخل القاعات لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة الأطفال.

وشدد وكيل الوزارة على عدم قبول تبرعات أو مشاركات مادية من أولياء الأمور، وحسن التعامل معهم وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.