خدمات طبية وعلاجية لـ 1695 مواطن بقرية بنd سعيد في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بنى سعيد بمركز أبوقرقاص، خلال يومى 5 و6 من يوليه الجارى، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1695 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم 369 حالة جراحة، و420 حالة أطفال، و237 باطنة، و133 قلب، و57 نساء، و41 تنظيم أسرة، و113 أسنان، و214 جلدية، و111 حالة أنف وأذن، كما تم عمل عدد 151تحاليل مختلفة، وعمل حالة موجات صوتية، و18 حالة رسم قلب، و9 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 95 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد41 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 125 متردد، تم استخدام 12 عيادات متنقلة، من ضمنها صيدلية.