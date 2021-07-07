خدمات طبية وعلاجية لـ 1695 مواطن بقرية بنd سعيد في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بنى سعيد بمركز أبوقرقاص، خلال يومى 5 و6 من يوليه الجارى، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1695 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم 369 حالة جراحة، و420 حالة أطفال، و237 باطنة، و133 قلب، و57 نساء، و41 تنظيم أسرة، و113 أسنان، و214 جلدية، و111 حالة أنف وأذن، كما تم عمل عدد 151تحاليل مختلفة، وعمل حالة موجات صوتية، و18 حالة رسم قلب، و9 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 95 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد41 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 125 متردد، تم استخدام 12 عيادات متنقلة، من ضمنها صيدلية.