رئيس جامعة بني سويف يكرم طلاب «إعلام» الفائزين بملتقى كلية الاتصال بجامعة القاسمية الإماراتية

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كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، طلاب كلية الإعلام الفائزين بالمركز الثاني في البحوث الطلابية بجائزة مالية قدرها ٧٠٠٠ درهم من الملتقي الطلابي الثالث لكلية الاتصال جامعة القاسمية بدولة الإمارات، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام، والدكتورة نسرين حسام وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منة دياب المدرس بقسم الاذاعة والتليفزيون والمشرف على المشروع الفائز.

وأهدى رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين شهادات تقدير تكريماً لهم وتثمينا لجهودهم المبذولة في إعداد الأبحاث والمبادرات تحت إشراف أساتذة الإعلام المتخصصين بالكلية، كما كرم الدكتورة منة دياب المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون والمشرفة على إعداد مبادرة «دوار». والطلاب المكرمين هم عائشة محمد عشري بالفرقة الثالثة قسم الإذاعة والتليفزيون، أراولا طه حسن بالفرقة الثانية قسم الإذاعة والتليفزيون، رنيم السيد أبويمن بالفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية، محمد محمود بالفرقة الرابعة قسم الإذاعة والتليفزيون.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بأبنائه من الطلاب الفائزين مشيداً بالدور الذي يقوم به أساتذة وطلاب كلية الإعلام في خلق دوائر اتصال بين الجامعة وغيرها من الجامعات والمؤسسات التنفيذية والاجتماعية مما يسهم وبشكل بارز في رفع اسم الجامعة في مختلف المحافل والأوساط العلمية والبحثية.

ووجه الدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية والطلاب الفائزين، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر ومؤازرته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وحثه الدائم لهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية لوضع الجامعة في المقدمة دائما وتحقيق نتائج باهرة تضع الجامعة نصب أعين الجميع.

يذكر أن، الكلية قد شاركت بمبادرة «كابوس» عن مناهضة التحرش الجنسي بالأطفال وذلك تحت إشراف الدكتورة نهى التلاوي المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، ومبادرة «دوار» والتى تسعى لتصحيح النظرة المجتمعية للفتيات الكفيفات تحت إشراف الدكتورة منة دياب المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، والتى أشرفت أيضا على البحث الطلابي المقدم تحت عنوان «التنمر السيبراني عبر تقنيات التعليم عن بعد :دراسة كيفية بالتطبيق على عينة من شباب الجامعات المصري».