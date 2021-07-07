«الصيادلة تطالب «الصحة» بالتصريح للحاصلين على «التغذية العلاجية» بممارسة عملهم

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خاطبت النقابة العامة للصيادلة، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للمطالبة بالتصريح للصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية، والحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة في مجال التغذية العلاجية، والمقيدين في جدول الأخصائيين بالنقابة العامة، بالعمل في مجال التغذية العلاجية، وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائي تغذية علاجية.

وأوضحت النقابة في خطابها أنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية، لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل في مجال التغذية العلاجية من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت نقابة الصيادلة أن الموقف القانوني للصيادلة، يؤكد أحقيتهم في العمل بمجال التغذية العلاجية، طبقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون انشاء النقابة، واللائحة الداخلية للنقابة.

وأضافت النقابة في خطابها: «حيث اشترط القانون 127 لسنه 1955، في المادة للعمل بمهنة الصيدلة، القيد في جدول النقابة، وسجل الصيادلة بوزارة الصحة، وأعطى القانون رقم 47 لسنه 1969، وهو قانون إنشاء النقابة، بالمادة الثالثة الحق للنقابة في انشاء 3 أنواع من جداول القيد بالنقابة هي الجدول العام، وجدول الأخصائيين وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول، وجدول غير المشتغلين».

وتابع الخطاب: «كما اشترطت المادة 8 من اللائحة الداخلية للنقابة، والصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970، لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين أن يكون الأخصائي مقيداً بالجدول العام بالنقابة، وأن يحصل الصيدلي عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراه أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات في فرع التخصص المطلوب».

واختتم: «وبناءً على ما سبق تقوم إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلي عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة في مجال التغذية العلاجية وقيد في جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانوناً العمل في مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية».