ضبط 5600 كجم ألبان غير صالحة و 38 مخالفة تموينية في مطاي بالمنيا

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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية، شنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط ثلاث سيارات محملة بألبان غير صالحة للاستهلاك بما يقدر ب 5600 كيلو جرام، وتم التحفظ عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما تم تحرير 38 محضر تمويني، شملت المخابز البلدية، والجزارين، تنوعت ما بين نقص وزن ونظافة، وعدم وجود بون صرف وذبح خارج السلخانة.