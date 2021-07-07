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تعاون بين وماليزيا لتبادل الخبرات في مجال إنتاج الزيوت

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تعاون بين مصر وماليزيا لتبادل الخبرات في مجال إنتاج الزيوت تعاون بين وماليزيا لتبادل الخبرات في مجال إنتاج الزيوت

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بحث الدكتور علي المصيلحي ـ وزير والتجارة الداخلية، والدكتور محمد خير الدين بن أمان ـ وزير الصناعات الماليزي والوفد المرافق له سُبل أوجه التعاون بين وزارة التموين ووزارة الصناعات الماليزية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور علي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها في مجال الصناعات الزيتية خاصة صناعة زيوت النخيل، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال سوف يخلق حالة اقتصادية كبيرة بين البلدين، إضافةً إلى فرص العمل التي سوف تُوفر للشباب، وأضاف المصيلحي أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لنقل الخبرات بينهما في مجال صناعة زيوت النخيل.

من جانبه، أثنى وزير الصناعات الماليزي والوفد المرافق له على حفاوة الاستقبال، وأكدوا أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاون مكثف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع المفاهيم الاقتصادية للتعاون في صناعة زيوت النخيل إضافةً إلى نقل الخبرات بين البلدين.

المصرى اليوم

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