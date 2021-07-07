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محافظ الشرقية يتابع جاهزية لجان إمتحانات الثانوية العامة

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محافظ الشرقية يتابع جاهزية لجان إمتحانات الثانوية العامة محافظ الشرقية يتابع جاهزية لجان إمتحانات الثانوية العامة

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية ، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال إمتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020 / 2021 ، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة المستجد والحد من إنتشاره ، وذلك بحضور المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول.

أكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب ،وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم ، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحان ، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتي بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من تواجد طبيب وزائرة صحية داخل كل مدرسة والإنتهاء من تجهيز غرفة عزل للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس خلال فترة الامتحانات، وكذلك التأكد من توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها أثناء الإمتحانات وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

يذكر أنه من المقرر إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 يوم السبت الموافق 10 / 7/ 2021 ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 / 8 / 2021 ، حيث يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الإمتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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