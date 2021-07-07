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فادي فريد يقود هجوم البنك الأهلي أمام الأهلي

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فادي فريد يقود هجوم البنك الأهلي أمام الأهلي فادي فريد يقود هجوم البنك الأهلي أمام الأهلي

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استقر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة خالد جلال، على الدفع بمهام الفريق فادي فريد، في مباراة البنك الأهلي المقبلة أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم 22 يوليو الحالي، على الأهلي وي السلام في المباراة المؤجلة بين الفريقان من الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التي سيغيب عنها أحمد على هداف الفريق بسبب الإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث في مباراة المصر البورسعيدي الماضية والتي حسمها البنك الأهلي لصالحه

ويسعى خالد جلال في استغلال الحالة المعنوية للاعبى الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلى في المباراة القادمة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و الخساراة 11 و التعادل 10 مباريات ، ويأمل في النجاه من دوامه الهبوط للقسم الثانى من خلال تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة

المصرى اليوم

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