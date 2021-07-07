«محامين شمال الجيزة» تفتح باب الانضمام للجنة الدفاع: ليس حكرا على أحد

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أعلن مجلس نقابة محامين شمال الجيزة، عن فتح باب الانضمام إلى لجنة الدفاع بالنقابة الفرعية، تحت إشراف رمضان كشك، عضو مجلس النقابة، ومقرر اللجنة، وبرعاية ناصر متولي، نقيب محامين النقابة الفرعية.

وقال «كشك» في تصريحات صحفية، إن فتح باب الانضمام للجنة يأتي من إيمان المجلس بالدور العظيم الذي تقوم به الجمعية العمومية لمحامين النقابة الفرعية لشمال الجيزة، وتأكديا على أن العمل العام ليس حكرا على أحد، وأن محامين شمال الجيزة جميعا يد واحدة، في الدفاع عن أعضاءها.

وأوضح مقرر لجنة الدفاع بالنقابة، أنه على من يرغب من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية، في الانضمام إلى لجنة الدفاع إرسال بياناته للجنة بالنقابة الفرعية.