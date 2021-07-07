أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً -
مأساة عزة وابنها رحيم مجهول الهوية.. أمه رافضه تعرفه أبوه وجوزته عرفي بالفلوس -
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات -
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا -
«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات» -
«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا -
8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو -
14.7 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال يونيو الماضي -
«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الاتصالات: تطوير حلول ترتكز على «الذكاء الاصطناعى» في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة

Print
وزير الاتصالات: تطوير حلول ترتكز على «الذكاء الاصطناعى» في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة وزير الاتصالات: تطوير حلول ترتكز على «الذكاء الاصطناعى» في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

دعا عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدول الأفريقية إلى الاستفادة من الحلول التكنولوجية التى صممتها من خلال مركز التميز؛ مؤكدًا على ضرورة أن تعمل الدول الأفريقية فى المحافل الدولية كجسر لتقريب المواقف الأفريقية وتوطين الخبرات الدولية لخدمة احتياجات القارة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المكتب التنفيذى للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام بالإتحاد الأفريقى؛ والذى عُقد عبر الفيديوكونفرنس؛ لمناقشة ومراجعة الموقف التنفيذى للقرارات والتوصيات التى صدرت خلال الجلسة الوزارية للدورة العادية الثالثة للجنة.

وأكد «طلعت» على أهمية العمل المشترك بما يتماشى مع أهداف القارة الأفريقية لعام 2063 وتوسيع وتنويع الموارد الأفريقية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن استراتيجية التحول الرقمى الأفريقى التى تبنيها اللجنة تتوافق مع خارطة الطريق التى أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون الرقمى، والتى تؤكد على الشمول الرقمى والاتصال العالمى وبناء القدرات والتعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى، فضلا عن تعزيز الثقة والأمن فى البيئة الرقمية؛ منوها الى توافر قصص نجاح حققتها بلدان أفريقية فى هذا المجال؛ ومنها إنشاء مصر لمنصة رقمية لأفريقيا فى إطار برنامج الأغذية العالمى تنفيذا لهدف القضاء على الجوع.

وأضاف «طلعت» أنه يُمكن تطوير حلول ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى قطاعات الصحة والتعليم والزراعة من خلال مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الاتصالات على أن مصر تعمل على تنمية الكفاءات وصقل مهاراتها من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات فى مركز التدريب المصرى الأفريقى فى مجال تنظيم الاتصالات ومركز التدريب التابع للبريد المصرى؛ موضحا أنه على صعيد رعاية الابتكار فقد استفاد 7000 متدرب و 78 شركة صغيرة من المبادرة الرئاسية «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»؛ مشددا على أهمية أن ترتكز الخطط الرامية للوصول الى أفريقيا الرقمية إلى خطة واضحة للسياسات الرقمية مع إيلاء أهمية لتعزيز استخدام البيانات بطرق مبتكرة، وحماية البيانات الحرجة وتعزيز السياسات الرقمية المناسبة فى قطاعات الاقتصاد التى أصبحت الآن عنصرا أساسيا لنجاح عمليات التحول الرقمي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة أهمية استثمار الظروف التى خلقتها الجائحة لدفع الرقمنة فى القارة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى الأفريقية التى تم الاتفاق عليها؛ مشددة على أهمية سد الفجوة الرقمية وتوفير خدمات رقمية فى مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم للمواطنين داخل القارة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»

«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»

«س وج».. كل ما تُريد معرفته حول برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا

«س وج».. كل ما تُريد معرفته حول برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا

الرقابة المالية تحدد استراتيجية العمل 2022/ 2026 للانشطة المالية غير المصرفية

الرقابة المالية تحدد استراتيجية العمل 2022/ 2026 للانشطة المالية غير المصرفية

حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير