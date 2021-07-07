وزير الاتصالات: تطوير حلول ترتكز على «الذكاء الاصطناعى» في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة

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دعا عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدول الأفريقية إلى الاستفادة من الحلول التكنولوجية التى صممتها مصر من خلال مركز التميز؛ مؤكدًا على ضرورة أن تعمل الدول الأفريقية فى المحافل الدولية كجسر لتقريب المواقف الأفريقية وتوطين الخبرات الدولية لخدمة احتياجات القارة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المكتب التنفيذى للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام بالإتحاد الأفريقى؛ والذى عُقد عبر الفيديوكونفرنس؛ لمناقشة ومراجعة الموقف التنفيذى للقرارات والتوصيات التى صدرت خلال الجلسة الوزارية للدورة العادية الثالثة للجنة.

وأكد «طلعت» على أهمية العمل المشترك بما يتماشى مع أهداف القارة الأفريقية لعام 2063 وتوسيع وتنويع الموارد الأفريقية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن استراتيجية التحول الرقمى الأفريقى التى تبنيها اللجنة تتوافق مع خارطة الطريق التى أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون الرقمى، والتى تؤكد على الشمول الرقمى والاتصال العالمى وبناء القدرات والتعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى، فضلا عن تعزيز الثقة والأمن فى البيئة الرقمية؛ منوها الى توافر قصص نجاح حققتها بلدان أفريقية فى هذا المجال؛ ومنها إنشاء مصر لمنصة رقمية لأفريقيا فى إطار برنامج الأغذية العالمى تنفيذا لهدف القضاء على الجوع.

وأضاف «طلعت» أنه يُمكن تطوير حلول ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى قطاعات الصحة والتعليم والزراعة من خلال مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الاتصالات على أن مصر تعمل على تنمية الكفاءات وصقل مهاراتها من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات فى مركز التدريب المصرى الأفريقى فى مجال تنظيم الاتصالات ومركز التدريب التابع للبريد المصرى؛ موضحا أنه على صعيد رعاية الابتكار فقد استفاد 7000 متدرب و 78 شركة صغيرة من المبادرة الرئاسية «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»؛ مشددا على أهمية أن ترتكز الخطط الرامية للوصول الى أفريقيا الرقمية إلى خطة واضحة للسياسات الرقمية مع إيلاء أهمية لتعزيز استخدام البيانات بطرق مبتكرة، وحماية البيانات الحرجة وتعزيز السياسات الرقمية المناسبة فى قطاعات الاقتصاد التى أصبحت الآن عنصرا أساسيا لنجاح عمليات التحول الرقمي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة أهمية استثمار الظروف التى خلقتها الجائحة لدفع الرقمنة فى القارة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى الأفريقية التى تم الاتفاق عليها؛ مشددة على أهمية سد الفجوة الرقمية وتوفير خدمات رقمية فى مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم للمواطنين داخل القارة.