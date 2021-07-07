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تفوق على محمد صلاح ومحرز.. حكيمى أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ

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تفوق على محمد صلاح ومحرز.. حكيمى أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ تفوق على محمد صلاح ومحرز.. حكيمى أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ

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انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان بعقد حتى العام 2026، وفق ما أعلن النادي الباريسي أمس الثلاثاء.

وأصبح حكيمي البالغ عمره 22 عاما، أغلى صفقة انتقال لاعب عربي في التاريخ، متفوقا على الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، حيث قدرت وسائل إعلام إيطالية وفرنسية صفقة انتقاله إلى سان جيرمان بنحو 70 مليون يورو.

ونستعرض في هذا الرصد أغلى 10 لاعبين عرب عبر التاريخ:

1- المغربي أشرف حكيمي

انضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.

2- الجزائري رياض محرز

انتقل محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 مقابل نحو 67 مليون يورو.

3- المصري محمد صلاح

كلفت صفقة التعاقد مع صلاح من روما في صيف 2017، خزائن ليفربول 42 مليون يورو.

4- المغربي أشرف حكيمي

تعاقد إنتر ميلان مع الظهير الأيمن المغربي في صيف العام الماضي قادما من ريال مدريد مقابل 41 مليون يورو، قبل أن يتخلى عنه هذا الصيف مقابل 70 مليونا.

5- المغربي حكيم زياش

دفع نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 40 مليون يورو، للتعاقد مع صانع الألعاب المغربي قادما من صفوف أياكس الهولندي.

6- الجزائري اسلام سليماني

وقع المهاجم الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي، في صيف 2016 قادما من سبورتينغ لشبونة، مقابل 31 مليون يورو.

7- المغربي مهدي بنعطية

انضم المدافع الدولي المغربي السابق لنادي بايرن ميونخ في صيف العام 2014 قادما من روما الإيطالي، مقابل 28 مليون يورو.

8- الجزائري سعيد بن رحمة

أعلن نادي وست هام، تعاقده مع سعيد بن رحمة في يناير 2021 من فريق برينتفورد، مقابل 23 مليون يورو.

9 - في صيف 2015، تعاقد فالنسيا مع المدافع التونسي أيمن عبد النور مقابل 22 مليون يورو، قادما من موناكو.

10- المغربي يوسف النصيري

انتقل النصيري إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 قادما من ليغانيس، مقابل 20 مليون يورو

المصرى اليوم

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