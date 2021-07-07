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بـ«لحية وشعر مستعار».. رئيس إسرائيل يتجول متخفيا مع طاقم من عملاء «الشاباك»

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نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» صورة للرئيس المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، يتجول متنكرا بلحية وشعر مستعار ومعطف كبير، برفقة عدد من عملائه.

وكشفت الوكالة يوم الأربعاء أن الرئيس المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين تمكن من التجول في إسرائيل لعدة ساعات دون أن يلاحظه أحد بفضل «التمويه» الذي خطط له الشاباك، تداولت بعض المواقع العبرية المشهد بشكل ساخر؛ إذ شبهوا طريقة تنكر الرئيس المنتتهية ولايته بمشاهد التنكر الكوميدية.

حسبما أورده موقع «جيروزاليم بوست» الإسرائيلي قالت وكالة الأمن الإسرائيلي«شاباك» الأربعاء: «تمكن رؤفين من التجول في شوارع إسرائيل إلى جانب وحدة متخفية من عملاء الشاباك دون أن يتمكن أحد من الكشف عن هويته؛ بفضل التدريبات المتطورة التي يتلاقاها عملاء الشباك للحماية والتخفي»

ويستعد الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، لمغادرة منصبه الأربعاء المقبل، بعد سبع سنوات قضاها في منصبه على أن يتم تسليم المنصب إلى خليفته إسحاق هرتسوج.

بلحية مستعارة : الرئيس الإسرائيلي يتجول برفقة طاقم من عملاء «الشاباك»

المصرى اليوم

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