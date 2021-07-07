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الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة ١٠ أفدنة لإقامة جامعة سينجور بمدينة برج العرب الجديدة

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الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة ١٠ أفدنة لإقامة جامعة سينجور بمدينة برج العرب الجديدة الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة ١٠ أفدنة لإقامة جامعة سينجور بمدينة برج العرب الجديدة

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صرح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة ١٠ أفدنة بمنطقة المحور المركزي للمدينة لإقامة مقر لجامعة سينجور بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الجامعة سيتم تنفيذها بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستختص بالدراسات السياسية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، والتى تضم العديد من التخصصات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية، بجانب الإرتقاء بمدينة برج العرب الجديدة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سبق افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإضافة إلي تخصيص مساحة ١٠ أفدنة للجامعة التكنولوجية بمنطقة الجامعات والجاري تنفيذها حالياً.

المصرى اليوم

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