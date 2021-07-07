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صحة الشرقية : دعم المعمل الإقليمي بجهاز PCR متنقل للكشف السريع عن كورونا

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صحة الشرقية : دعم المعمل الإقليمي بجهاز PCR متنقل للكشف السريع عن كورونا صحة الشرقية : دعم المعمل الإقليمي بجهاز PCR متنقل للكشف السريع عن كورونا

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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دعم الوزارة المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، معلنا دعم المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، بجهاز بي سي آر متنقل Rt PCR للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩، مقدما الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على دعمها المستمر للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضي والمترددين على المستشفيات.

أوضح الدكتور هشام مسعود أن الدعم بجهاز PCR ID NOW COVID-19 الجديد يوفر خاصية الفحص السريع للحمض النووي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، واستخراج نتيجة الفحص في خلال ١٥ دقيقة كحد أقصى، ما يتيح التشخيص المبكر للإصابة بالمرض، ويعزز من توفير فرص أفضل لاتخاذ الإجراءات والتداخلات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا بشكل مبكر، وغيرها من الفيروسات الكبدية، والأمراض الأخري، وسرعة فحص واستخراج النتيجة للمسافرين للخارج، مقارنة بجهاز الـPCR الثابت والذي يقوم باستخراج ٩٤ عينة مجمعة في خلال ٤ ساعات.

كلف وكيل الوزارة مديرة المعمل المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات وتشغيل الجهاز، ودخوله الخدمة لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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