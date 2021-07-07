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استنثناء أبناء الشهداء.. بدء القبول بمدارس التمريض بالمنيا (الشروط والمواعيد) 

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استنثناء أبناء الشهداء.. بدء القبول بمدارس التمريض بالمنيا (الشروط والمواعيد)  استنثناء أبناء الشهداء.. بدء القبول بمدارس التمريض بالمنيا (الشروط والمواعيد) 

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بالمنيا، بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، يبدأ من اليوم الاربعاء ويستمر حتى الاثنين 12/7/2021وذلك للمجموع من 280 حتى 275، ومن يوم الثلاثاء13/7/2021 حتى يوم الاحد 18/7/2021 للمجموع 274.5 حتى 269، مشيراً إلى أنه سيتم النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال الاعداد المطلوبة.

وأوضحت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس، أنه سيتم تسليم ملفات القبول ورقيا بالمدرسة التابع لها جغرافيا، وذلك بعد التقديم الكترونياً، وأضافت أنه تمت موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من (الجيش، والشرطة، والجيش الأبيض)، من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة.

المصرى اليوم

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