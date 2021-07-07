بينها علاج لسرطان الثدي.. جامعة الإسكندرية توافق على 6 مشروعات بحثية (تعرف عليها)

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وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء على 6 مشروعات بحثية جديدة لأساتذة بـ5 كليات هي العلوم والطب وطب الاسنان والفنون الجميلة ومعهد الدراسات العليا والبحوث.

جاءت المشروعات الجديدة، عبارة عن مشروع البحث المقدم من الدكتورة شيماء عبدالغفار، المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بعنوان «استراتيجية فعالة لعلاج سرطان الثدي السلبي MIR-21 بواسطة جسيمات نانونية صغيرة من الكايتوزان محملة بالحمض النووي الريبي المتداخل»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة رضوى على البيلي الأستاذ المساعد بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب بعنوان «الدور الكامن للأحماض النووية الريبوزية الصغيرة المحملة على جزئيات النانو لتحفيز تجديد خلايا القلب العضلية دراسة معملية»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة أسماء محمد نصر الدين المدرس بقسم التحليلات الأكلينيكية بكلية الطب بعنوان «التوسع خارج الجسم الحي للخلايا الجذعية المكونة للدم البشري».

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة رضوى رأفت عبدالسلام، المعيدة بقسم باثولوجيا الفم بكلية طب الأسنان بعنوان «الكشف عن الاختلافات السكانية في الجراثيم عن طريق الفم في سرطان الخلايا الحرشفية الفموي مقابل آفات ما قبل السرطان»، ومشروع البحث المقدم من الدكتور معتز بالله سليمان الأستاذ بقسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان «دراسة جدوى لتطوير الخلايا الشمسية البوليمرية ذات الفجوة الضيقة على نطاق واسع: التحديات التقنية ودورة الحياة الاقتصادية، التقرير النهائي لمشروع بحث بعنوان» التعاون الأورومتوسطي لإجراء الأبحاث والتدريب في مجال الطاقات المتجددة الشمسية»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة يسرا محمد رشاد المدرس المساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بعنوان» استخدام نظم التهوية المختلط لتحسين كفاءة الطاقة في المباني».