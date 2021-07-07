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7 نفقات تحصل عليها المرأة وفق القانون.. تعرف عليها

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7 نفقات تحصل عليها المرأة وفق القانون.. تعرف عليها 7 نفقات تحصل عليها المرأة وفق القانون.. تعرف عليها

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وجه برنامج «جروب الماميز» المذاع على فضائية مدرستنا التعليمية، وتقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عدد من النصائح القانونية إلى الأمهات المطلقات لمعرفة حقوقهن وحقوق أطفالهم المادية من الأب المنفصل.

وقالت المحامية مها أبوبكر في جروب الماميز، إن القانون يكفل للأم الحاضنة 7 نفقات من الأب، تطالب بها أمام المحكمة بقضية خاصة لكل منهم حتى تستطيع الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال التي تحتاج إليها الأسرة ويكفلها القانون.

وأوضحت مها أبوبكر لجروب الماميز، إن نفقة الأم والأولاد بعد سن 15 عاما تكون برفع الأبناء قضية على الأب في حالة وجود خصومة للحصول على ما يسمى بنفقة الأقارب، وأجر المسكن.

وفيما يلي 7 نفقات يكفلها القانون للأم المطلقة وأطفالها بحسب تصريحات المحامية مها أبوبكر:

• نفقة المسكن في حالة الإيجار
• أجر حضانة الأم للأبناء
• أجر الرضاعة في حالة وجود طفل أقل من عامين
• لو الأب ميسور ماديا أو مستواه الاجتماعي مرتفعا والأم أوالأطفال ممن يخدموا يكفل لهم القانون نفقة خاصة
• نفقة مأكل ومشرب والملبس كل 6 شهور
• نفقة فرش وغطا
• نفقة المصروفات الدراسية التي تدفعها الأم في البداية وتقدم بها فواتير مثبت أمام المحكمة

المصرى اليوم

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