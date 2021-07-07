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  إل ليه دراجة مسروقة يجى ياخدها ..سقوط عصابة السرقة بالقاهرة

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  إل ليه دراجة مسروقة يجى ياخدها ..سقوط عصابة السرقة بالقاهرة   إل ليه دراجة مسروقة يجى ياخدها ..سقوط عصابة السرقة بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ،عاطل حال إستقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر" ، وبمناقشته إعترف بسرقتها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبإستدعاء مالكها تعرف على الدراجة وإتهمه بالسرقة وبتطوير مناقشة المتهم إعترف بقيامه بإرتكاب عدد 15 واقعة سرقة دراجات نارية وبإرشاده تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية " "عاطل ، ميكانيكى" وبإستدعاء مالكى الدراجات المستولى عليها تعرف كلٍ منهم على ما يخصه وإتهموه بالسرقة .

المصرى اليوم

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