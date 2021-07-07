وزير التنمية المحلية يتابع جولات وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بالقاهرة والجيزة

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تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الجولات الميدانية التي قام بها متدربوا البرنامج الرئاسي «دفعة الشهيد أحمد المنسي»، بمحافظتى القاهرة والجيزة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للتعرف على طبيعة العمل الميداني والمشروعات المهمة الجارية إلى جانب التعرف عن قرب على آلية العمل والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بالقاهرة والجيزة.



قال اللواء محمود شعراوى، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تم تنظيم زيارة 5 من شباب البرنامج الرئاسى بالقاهرة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكان في استقبالهم مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والمشرف على مركز سقارة، حيث تم تنظيم جولة في مبانى سقارة وقاعات التدريب واستمعوا لشرح كامل ووافى لأحدث الأدوات التدريبية والبنية التكنولوجية المستخدمة في برامج التدريب.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم أيضاً استعراض استراتيجية مركز سقارة في التدريب وبناء القدرات للعاملين بالوزارة والمحافظات، بالإضافة إلى عرض لملامح خطة تدريب سقارة لعام 2021 وخطة العام القادم الجارى اعتمادها، مشيرا إلى أن الزيارة تضمنت أيضاً عرض لتجربة مركز سقارة في إعداد الخطط السنوية للتدريب بالتعاون مع المحافظات وقيادات الوزارة والجهات الخارجية.



ولفت الوزير إلى أن شباب البرنامج الرئاسى استمعوا كذلك إلى مقترح منصة التدريب عن بعد والجارى تطويرها بسقارة في إطار التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ بالإضافة إلى استعراض جميع جوانب التعاون السابقة والجارية بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة لعقد دورات تدريبية متميزة لكوادر المحليات.



أكد أهمية تقديم كل الدعم لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة خلال جولاتهم بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأداء داخل الجهاز الإداري وتوفير الدعم والتدريب العلمي والعملي للشباب لصقل مواهبهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة، مشددا على أن الدولة تسعى لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية المؤهلة والمدربة على أحدث النظم العلمية في كافة المجالات وكذا التأهيل والتدريب المستمر للشباب لبناء صف ثانى من القيادات.

وأضاف شعراوى أنه تم تنظيم زيارة أخرى ل 5 من شباب البرنامج الرئاسى بمحافظة الجيزة لمركز سقارة للتدريب بحضور الدكتورة هند عبدالحليم نائبة المحافظ حيث تم إطلاع المتدريب من الشباب على استراتيجية التدريب بالمركز وخطط التدريب السنوية للعاملين بالوزارة والمحافظات والبرامج الجارية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما شاركوا في ورشتى عمل خلال انعقادهما بالمركز والتقوا بعدد من الخبراء والمدربين بمركز سقارة .

وأشاد المتدربين من شباب البرنامج الرئاسى بالقاهرة والجيزة في ختام جولاتهم الميدانية بالمستوى المتميز لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مؤكدين على أهمية الدور الذي يقوم به المركز لرفع كفاءة وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية، كما أشادوا بمستوى المتدريب من زملائهم في بعض المحافظات الذين تخرجوا من دورات قادة المستقبل وبعض البرامج التدريبية الآخرى التي ينظمها مركز سقارة .