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القبض على متحرش جديد بـ الجيزة .. والأمن يطارد باقي المتهمين في «واقعة الطالبية»

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القبض على متحرش جديد بـ الجيزة .. والأمن يطارد باقي المتهمين في «واقعة الطالبية» القبض على متحرش جديد بـ الجيزة .. والأمن يطارد باقي المتهمين في «واقعة الطالبية»

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ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، القبض على أحد المتهمين في واقعة تحرش جديدة شهدتها المحافظة في أحد شوارع الطالبية، أمس الثلاثاء، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

كان قسم شرطة الطالبية، تلقي بلاغا بواقعة جنسي تعرضت لها سيدتين من 3 أشخاص في أحد شوارع دائرة القسم، أثناء مرورهما من أماكن تواجد المتهمين، الوقت نفسه انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق واقعة التحرش.

واتهمت ربة منزل امام الأجهزة الأمنية في الجيزة 3 اشخاص بالتحرش جنسيا وبزوجة شقيقها أثناء مرورهما في الشارع الذي تواجد فيه المتهمين.

تحركت قوات أمن الجيزة، بعد إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، وتبين صحة البلاغ بعد تحديد هوية المتهمين، وتم القبض على احدهما وجار القبض على المتهمين الآخرين.

المصرى اليوم

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