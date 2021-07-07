جامعة بنها : إعلان نتائج الامتحانات يوليو الجارى

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أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، انتهاء سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعظم كليات الجامعة، ما عدا كليات العلاج الطبيعى وهندسة شبرا والتمريض والطب.



وقال نائب رئيس الجامعة، في بيان صحفي الأربعاء، إنه يجرى حاليا أعمال التصحيح والرصد في الكليات التي أنهت الامتحانات لسرعة إعلان النتائج خلال شهر يوليو الجارى واستخراج شهادات التخرج للطلاب من خلال المجمع الصناعي المتكامل لإصدار الوثائق والمحررات الثبوتية المؤمنة.



في سياق متصل، تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سير الامتحانات بكلية العلاج الطبيعى داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة رافقه خلالها الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية.



واطمأن سوسة، على متابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

