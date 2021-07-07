أخبار عاجلة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق -
"الكاظمي": العراق لم يعد بحاجة لقوات أمريكية لمحاربة "داعش" -
فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟ -
الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا -
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة -
بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد -
برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي» -
إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان -
خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها -
خبير : استمرار تحسن مؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة بنها : إعلان نتائج الامتحانات يوليو الجارى

Print
جامعة بنها : إعلان نتائج الامتحانات يوليو الجارى جامعة بنها : إعلان نتائج الامتحانات يوليو الجارى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، انتهاء سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعظم كليات الجامعة، ما عدا كليات العلاج الطبيعى وهندسة شبرا والتمريض والطب.


وقال نائب رئيس الجامعة، في بيان صحفي الأربعاء، إنه يجرى حاليا أعمال التصحيح والرصد في الكليات التي أنهت الامتحانات لسرعة إعلان النتائج خلال شهر يوليو الجارى واستخراج شهادات التخرج للطلاب من خلال المجمع الصناعي المتكامل لإصدار الوثائق والمحررات الثبوتية المؤمنة.


في سياق متصل، تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سير الامتحانات بكلية العلاج الطبيعى داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة رافقه خلالها الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية.


واطمأن سوسة، على متابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ

تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ

ناقوس خطر .. شيخ الأزهر يعلق على الكوارث والفيضانات

ناقوس خطر .. شيخ الأزهر يعلق على الكوارث والفيضانات

طلاب الشعبة الأدبية في القليوبية: «التاريخ» سهل ممتنع

طلاب الشعبة الأدبية في القليوبية: «التاريخ» سهل ممتنع

تعرف على أول تصريحات رمضان صبحي عقب الخسارة أمام الأرجنتين

تعرف على أول تصريحات رمضان صبحي عقب الخسارة أمام الأرجنتين