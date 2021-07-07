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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تطهر مركزي شباب الضاحية والعريش

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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تطهر مركزي شباب الضاحية والعريش وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تطهر مركزي شباب الضاحية والعريش

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واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، الأربعاء، أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

قال المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، في بيان، إنه تطهير ناديي شباب ضاحية السلام العريش ونادي شباب العريش تطهير احترازي ضد فيرس كورونا استعدادا للتصفيات التمهيدية لمراكز الشباب المشتركة في أولمبياد الطفل المصري.

أكد الفرماوي، تغطية حي الضاحية بمدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة، بجانب تغطية محطات الصرف الصحي الرئيسية في الحي بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ

وأضاف الفرماوي أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

المصرى اليوم

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