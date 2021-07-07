أخبار عاجلة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق -
"الكاظمي": العراق لم يعد بحاجة لقوات أمريكية لمحاربة "داعش" -
فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟ -
الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا -
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة -
بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد -
برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي» -
إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان -
خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها -
خبير : استمرار تحسن مؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

في ندوة عن وديع الصافي بمعرض الكتاب: كان أحد أقطاب الموسيقى العربية

Print
في ندوة عن وديع الصافي بمعرض الكتاب: كان أحد أقطاب الموسيقى العربية في ندوة عن وديع الصافي بمعرض الكتاب: كان أحد أقطاب الموسيقى العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور زين نصار، أن الفنان وديع الصافي هو أحد أقطاب الموسيقى العربية، مثله مثل ناظم الغزالي في العراق، وصلاح خيري في سوريا، ومحمد عبدالمطلب في .

وأوضح أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني في محور «الثقافة في بيتك» على المنصة الإلكترونية للفعاليات الثقافية المقامة على هامش معرض الكتاب، أن وديع الصافي تلقى علوم الموسيقى العربية من صغره نظريا وعمليا، وتعلم كيفية الانتقالات السلسة بين المقامات العربية أثناء الغناء والارتجال.

وأضاف نصار، كانت لدى وديع قدرة رائعة على الارتجال وهذه ميزة لا يمتلكها كثير من المطربين، وهذا يتطلب خبرة في مجال الموسيقى العربية وانتقالاتها.

نصار قال إن الفنان وديع الصافي، تعامل في مطلع حياته مع عدة ملحنين مثل الفنان رياض البندك، وزكي ناصف، وفريمون وهبة وعريف رضوان، والأخوين رحباني، ومحمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وبليغ حمدي وسافر في جولات فنية طويلة في بلاد المهجر في الأمريكتين، ثم عاد إلى القاهرة، التي كانت هوليوود الشرق، وعاصمة الفن في العالم العربي، وكان من الطبيعي أن يلقى الفنان وديع الصافي النجاح فيها ويلقى الحفاوة حتى أن أم كلثوم أطلقت عليه “سيد الطرب”، وبدوره قدم لمصر بعض الأعمال الغنائية مثل “عظيمة يا مصر”.

نصار تحدث أيضا عن صوت وديع الصافي الذي كان يأتي من طبقة التينور وهي الطبقة الحادة في صوت الرجال، حيث كان يسيطر على حنجرته في الغناء، لذلك فضّل التلحين لنفسه، لأنه يفهم إمكاناته الصوتية.

وأشار نصار خلال حديثه إلى أن الصافي اشترك في بعض الأفلام السينمائية، وتم تكريمة من 5 رؤساء تعاقبوا على لبنان وحصل على أعلى وسام في بلاده من طبقة فارس.

واختتم نصار حديثه بتوضيح حقيقة اسم وديع واسمه الحقيقي وديع فرنسيس، لكن لجنة كبار الموسيقيين في إذاعة لبنان أطلقت عليه صاحب وديع الصافي نظرا لصفاء صوته.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل