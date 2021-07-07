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بتعاملات 60 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

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بتعاملات 60 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بتعاملات 60 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وبلغت تعاملاته بـ 60 مليون جنيه.

قالت الداخلية في بيان صادر صباح اليوم الاربعاء: «في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 4 أشخاص «رجلين، سيدتين» أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذي يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد».

وأضافت :«حيث يقوموا بإستلامها وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمينلا، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( 60 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»

المصرى اليوم

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