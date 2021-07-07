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"الفنية والخدمية" بالمسجد الحرام تناقش استعداداتها لموسم الحج

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"الفنية والخدمية" بالمسجد الحرام تناقش استعداداتها لموسم الحج "الفنية والخدمية" بالمسجد الحرام تناقش استعداداتها لموسم الحج
الوكالة حصرت صعوبات وعوائق سير العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها

رأس مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، محسن بن عبدالمحسن السلمي، اجتماع وكالة الشؤون الفنية والخدمية مع مجموعة بن لادن.

وأوضح "السلمي" أنه جرى خلال الاجتماع بحث أفضل السبل ومناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والخدمية والتشغيلية بالمسجد الحرام خلال الاستعداد لموسم الحج لهذا العام، مع التشديد على الجميع من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال، وحصر الصعوبات والعوائق التي قد تعترض سير العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضاف: أن التخطيط السليم يبنى على رؤية واضحة تُقيّم الواقع وتستشرف المستقبل، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في العناية بما يقدم في الحرمين الشريفين من خدمات.

واختتم مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي تصريحه، أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، ومساعد المدير للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية منصور بن محمد المنصوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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