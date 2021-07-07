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.. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم والقبض على مرتكبيها

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بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم والقبض على مرتكبيها .. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم والقبض على مرتكبيها
من خلال مقطع حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم والقبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عدداً من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" ظهور مقيم من الجنسية الباكستانية بمقطع فيديو وهو مكبل القدمين، وتبيّن أن شقيقيه قاما بتكبيله، وتم القبض عليهما.

وتضمن الفيديو القبض على اثنين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في الرياض، قاما بتجهيز مقر لتزوير الوثائق الرسمية، حيث ضُبطت بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأظهر مقطع الفيديو القبض على مواطن وتسعة مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة، عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها للمواطن، وذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، حيث ضُبط بحوزتهم على مبلغ (724.994) ألف ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية من أرباب السوابق في الرياض تورطوا في سرقة المركبات واستخدامها في تنقلاتهم عند اقتحامهم المنازل بغرض السرقة منها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.
الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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