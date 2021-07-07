«أنيلكا» ينصح «مبابى» بالرحيل عن «باريس سان جيرمان»

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قال نيكولا أنيلكا، لاعب منتخب فرنسا السابق، إنه يتعين على مواطنه كيليان مبابى الرحيل عن باريس سان جيرمان، إذا أراد التألق على المستوى العالمى، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى.

وكتب أنيلكا، في عموده بموقع «ذى أثليتيك» الرياضى «إذا أردت الفوز بأرفع الجوائز، فعليك الرحيل عن باريس سان جيرمان في مرحلة ما.. لا يمكنك القول إنك تتنافس مع الأفضل طوال الوقت عندما تكون في سان جيرمان». وأضاف اللاعب المتوج بيورو 2000 مع منتخب فرنسا: «إذا أردت الفوز بالكرة الذهبية، وهو ما يتعين عليك التطلع إليه، للسير على خطى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى، فعليك المنافسة مع الأفضل». وأشار أنيلكا إلى أن الدورى الفرنسى ليس سهلا، لكن البريميرليج هو «الدورى الأصعب».

وتابع مخاطبا مبابى: «لذا إذا أردت أن تكون من بين الأفضل، فعليك القيام بما تقوم به في باريس، لكن في صفوف تشيلسى أو مانشستر يونايتد أو أرسنال أو مانشستر سيتى أو ليفربول». وأضاف: «أو الرحيل إلى إسبانيا، والانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة، أو ربما التوجه إلى إيطاليا.. حتى يتسنى لك التطلع إلى التألق بشكل أفضل على المستوى العالمى».