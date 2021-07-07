«ليفربول» يبدأ مشوار تجديد عقد محمد صلاح

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كشفت صحيفة «صنداى وورلد» الإنجليزية أن نادى ليفربول قرر البدء في محادثات تجديد عقد الدولى المصرى محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، والذى ينتهى في 2023.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله في الأنفيلد في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح لم يتخذ قرارًا بعد بشأن ما إذا كان سيوقع ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل، مشيرة إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار إحجام مالكى ليفربول عن تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين فوق سن الثلاثين، ومن ثم قد يحتاجون إلى استثناء خاص للإبقاء على صلاح، 29 عامًا، لمدة أربع سنوات مقبلة.

ويتصدر محمد صلاح والإسبانى تياجو ألكانتارا قائمة أجور لاعبى ليفربول بحصولهما على 200 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.

في سياق متصل، يبدأ نادى ليفربول استعداداته رسميًّا لانطلاق الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز في الثانى عشر من شهر يوليو الجارى، عقب ليلة واحدة من نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، المقامة حاليًا بمشاركة 24 منتخبًا و«كوبا أمريكا»، وذلك بمشاركة الدولى المصرى محمد صلاح هداف الفريق في المواسم الثلاثة الماضية، بعد حصوله على راحة سلبية طويلة قبل استئناف نشاطه الكروى.

وأكدت صحيفة «أنفيلد» الإنجليزية المعنية بأخبار النادى أن 27 لاعبًا ينتظمون في تدريبات ليفربول الأولى، على أن يستكمل اللاعبون المشاركون في بطولة «يورو 2020» الإجازة الخاصة بهم قبل الانضمام لتدريبات الفريق.

وأضافت الصحيفة أن جوردان هندرسون، وتياجو ألكانتارا، وأليسون، وفابينيو، وروبرتو فيرمينو سيغيبون عن تدريبات نادى ليفربول الأولى، خاصة أنهم مازالوا مع منتخبات بلدانهم في البطولات القارية.

ومن المتوقع أن يظهر إبراهيما كوناتى في التدريب، حيث سيكون منافسًا للفرعون المصرى محمد صلاح، وزميله السنغالى ساديو مانى.

وشدد التقرير على أن ليفربول لم يحدد حتى الآن جدول أعماله الصيفى، لكن سيكون هناك عدد من المباريات الودية استعدادًا للموسم المقبل ومنح الجماهير الفرصة لمشاهدة الصفقات الجديدة في الريدز.