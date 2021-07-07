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شوبير يكشف خبر صادم بشأن علي لطفي

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شوبير يكشف خبر صادم بشأن علي لطفي شوبير يكشف خبر صادم بشأن علي لطفي

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كان ينوي الاعتماد على حارس الفريق على لطفي، خلال مباراة المقاولون العرب المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«الجهاز الفني للأهلي كان ينوي الاعتماد على على لطفي، في مباراة المقاولون العرب، بشكل أساسي من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة، التي سيتواجد فيها محمد الشناوي مع الاولمبي».

وأضاف :«علي لطفي، تعرض للإصابة بشد خلال مران الفريق مساء الثلاثاء، لم يستطع على اثرها استكمال التدريبات»، موضحا :«الجهاز الفني سينتظر يوم الأربعاء، التقرير النهائي بشأن إصابة الحارس، لحسم امر مشاركته في مباراة المقاولون من عدمه».

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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