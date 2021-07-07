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شلبي: لو الخطيب مدرباً كان سيقاتل أمام الأهلي..

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شلبي: لو الخطيب مدرباً كان سيقاتل أمام الأهلي.. فيديو شلبي: لو الخطيب مدرباً كان سيقاتل أمام الأهلي..

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انتقد مدحت شلبي مقدم برنامج مساء أون تايم، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص «تفويت» مواجهة مباراة سموحة والأهلي والتي انتهت لصالح الأخير برباعية نظيفة.

وقال شلبي: «الحديث عن تفويت أحمد سامي لمباراة الأهلي ونشر صورة أحمد سامي والخطيب وأحمد ناجي شيء تافه وصغير».

وواصل حديثه: «لو الخطيب مدرب ومسك فرقة وبيلاعب الأهلي سيستميت أمام الأهلي من اجل اسم محمود الخطيب وشرف ممارسة المهنة وحتي لا تتم إقالته».

وأكمل: «لا يوجد مدرب ينتمي لنادي كلاعب سيفوت عندما يقابله مدرب ولا حتى كلاعب وهذا الكلام لا يصدر إلا من بلهاء».

المصرى اليوم

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