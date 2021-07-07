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صندوق السيادي: بناء أيقونة إبداعية جمالية في سماء القاهرة على أرض الحزب الوطني

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صندوق مصر السيادي: بناء أيقونة إبداعية جمالية في سماء القاهرة على أرض الحزب الوطني صندوق السيادي: بناء أيقونة إبداعية جمالية في سماء القاهرة على أرض الحزب الوطني

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أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق السيادي، أن مجمع التحرير أصبح في مراحل مشجعة جدًا، إذ أنه تم الانتهاء من عملية تلقي عروض المطورين، بأن يكون هناك مطور عام للمجمع ليكون شريكا في إدارة منظومة المكونات لتطوير المجمع.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك الكثير من المكونات لمجمع التحرير، منها مكون فندقي وشقق فندقية ومكون خدمي وإداري وتجاري، إلا أن هناك مطاعم لتخدم هذه المكونات.

وأوضح أنهم تلقوا مجموعة من العروض من شركات دولية ومحلية وعربية وأوربية، ويتم المفاضلة بين الكثير من العروض لمجمع التحرير، إلا أن أرض الحزب الوطني يكون التعامل معها على بناء أيقونة إبداعية جمالية في سماء القاهرة، ولن يكون البحث فيه عن العائد المالي فقط.

المصرى اليوم

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