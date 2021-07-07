أخبار عاجلة

جدة.. ضبط معمل لتصنيع الخمور بحي مريخ وإتلاف 22 برميلًا -
انخفاض فائدة التمويل العقاري من البنوك يرفع الطلب 27% حتى مايو 2021 -
شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج -
استشاري: علاج السكري الجديد ليس للأطفال المصابين بالنمط الأول.. الأنسولين ضروري -
"ديوان المظالم" يُطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية -
أخيرا انخفاض بحرارة الجو اليوم مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. أخبار الطقس -
3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة -
مفاجأة في مقتل لورديانا "راقصة التجمع" .. ماذا قالت التقارير المبدئية بعد تفريغ الكاميرات ؟ -
أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تغادر إلى طوكيو -
إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يكشف كواليس الإستغناء عن قائمة الراحلين من «البيت الأبيض» في الصيف

Print
الزمالك يكشف كواليس الإستغناء عن قائمة الراحلين من «البيت الأبيض» في الصيف يكشف كواليس الإستغناء عن قائمة الراحلين من «البيت الأبيض» في الصيف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النادي الأكثر تتويجا في القارة في القرن العشرين كل ما يتردد في الساحة الرياضية حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

وأكد الفرنسي أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسئولين عن الكرة وهما الكابتن فاروق جعفر أو الكابتن حسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس .

وفي نفس السياق أكد الكابتن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع، لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينتهي بعد.

وأشار مستشار الكرة إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يعمل بجد واجتهاد لإنجاح الموسم الكروي الحالي، وتحقيق البطولات لتضاف إلى دولاب بطولات الزمالك في الألعاب المختلفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل