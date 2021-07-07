أستاذ موارد مائية: المصريون لن يشعروا بنقص مياه النيل العام الحالي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن أي متر مكعب مياه تقوم إثيوبيا بحجزه خلف سد النهضة، يأتي على حساب حصتي مصر والسودان.

وتابع سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا خصمت 4 مليارات متر مكعب من المياه من حصة مصر العام الماضي، ومتوقع أن تخصم مثل تلك الكمية العام الجاري.

وأردف: «المواطن المصري لن يشعر العام بالحالي بنقص مياه نهر النيل؛ لأن المخزون خلف السد العالي سيعوض تلك الكميات»، مشيرًا إلى أن التأثير يكون تراكميًا.

واستطرد: «الشركة التي تتولى إنشاء سد النهضة، لا يمكنها الإقدام على بناء سد لا يتجاوز حجمه وسعته 1% من سد إثيوبيا في أي دولة أوروبية، دون إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية»، مضيفا أن الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع ملف سد النهضة على طاولة مناقشات مجلس الأمن العام الماضي، وهذا يحدث لأول مرة أن يتم مناقشة ملف المياه داخل أروقة مجلس الأمن.

ولفت سويلم إلى أن مصر لا تطلب المستحيل، بل تسعى لوجود مراقبين ووسطاء لمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراء أحادي، موضحا أن هذه مطالب مشروعة.

واختتم: «تأثير سد النهضة على السودان لحظي ويومي وليس تراكميا مثلما هو الحال مع مصر»، لافتا إلى أن السودان عاشت الصيف الماضي الظواهر كافة من جفاف وسيول وفيضانات.