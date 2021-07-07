حبس ربة منزل طعنت حماتها 51 طعنة ساطور: «بتعكنن عليّ حياتي»

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قررت نيابة دكرنس في محافظة الدقهلية، الثلاثاء، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة التجدد في الميعاد بتهمة الشروع في قتل حماتها بساطور مما تسبب في اصابتها بـ 51 طعنة بالرأس والوجه .

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام بوصول سيدة مسنة، تعاني من تهشم رأسها والوجه نتيجة التعدي عليها بآلة حادة وادعاء اعتداء من آخرين .

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال السيدة اتهمت زوجة ابنها بالتعدى عليها بالضرب نتيجة خلافات بينهما، وقالت «كنت في البيت وسمعت طرقات على الباب وعندما فتحت هاجمتنى سيدة ترتدي نقاب بساطور»، وأضافت «الست اللى ضربتنى شبه زوجة ابني وفي بيني وبينها خلافات».

تمكن ضباط المباحث من القبض على زوجة الابن والتي اعترفت بارتكاب الواقعة نتيجة تعمد حماتها افتعال المشاكل بينهما وتحريض زوجها ضدها

وقالت المتهمة: «طول الوقت بتعكنن على حياتى، حتى أوشكت على الطلاق من زوجى فقررت التخلص منها وتوجهت لمنزلها وضربتها بالساطور الخاص بزوجى وهربت لمنزلي»، تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

واكد تقرير مفتش الصحة وجود 51 جرحا برأس ووجه السيدة وقررت النيابة العامة إحالة المصابة للطب الشرعى لبيان كيفية حدوث الإصابات مع حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد في الميعاد القانوني.