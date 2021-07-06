محمد التاجي ينسحب من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» قبل عرضها بأيام

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انسحب الفنان محمد التاجي من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، وذلك بعد بروفات استمرت أكثر من شهرين ونصف والتي كانت ستعرض في عيد الأضحى المقبل بطولة يحيي الفخراني.

وعلق الفنان محمد التاجي على انسحابه في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تعددت الأسباب والانسحاب واحد».

ورفض التاجي ذكر الأسباب التي جعلته يعتذر عن الاستمرار في المسرحية التي ستعرض بعد أيام قليلة للمخرج مجدي الهواري.

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» تدور أحداثها حول شحات يجسده الفنان يحيى الفخراني مع ابنته من خلال الغناء في الشوارع، يتولى الخليفة الصغير حكم البلاد في سن صغيرة بعد مقتل والده الحاكم، ويقع في حب ابنة يحيي الفخراني، ليتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير.

يذكر أن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بطولة يحيي الفخراني وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي وإياد نصار وبيومي فؤاد وإخراج مجدي الهواري.