محافظ البحر الأحمر يستعرض تطوير الممشى السياحي وطريق المطار بالغردقة

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استعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الثلاثاء، تطوير الممشي السياحي وكورنيش فلفلة وطريق المطار بمدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، حيث تم عرض مقترح تطوير كورنيش فلفلة، بحيث يتم تقسيم الأعمال إلى قطاعين على أن يبدأ القطاع الاول من ميدان الأكوا فان حتي فندق الماريوت، والقطاع الثاني يبدأ من منطقة الفنادق حتي ميدان المحمدي حويدق، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستشمل تطوير اللسان والبلدورات والانترلوك والأرضيات مع تحديد بعض الساحات الخدمية تحتوي مطاعم وكافيتريات لخدمة المواطنين.

كما تم عرض مقترح تطوير الممشي السياحي حيث يتم حالياً تنفيذ بعض القطاعات به، ومقترح تطوير طريق المطار بحيث يشمل الجزيرة الوسطي وممشى للمواطنين ومسار للدراجات، ومطاعم وكافيتريات لخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد المحافظ ضرورة التنسيق المستمر لتثبيت ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بطريق فلفلة قبل البدء في أعمال التطوير، كما وجه بعمل نموذج موحد للمحلات الموجودة بالممشي، ووضع تصميم جديد للكافيتريات المتواجدة به، مع تقليل نسبة المساحات المزروعة، ودراسة إنشاء دورات مياه لخدمة المواطنين.

وشدد المحافظ على تغطية الفتحات بالممشي السياحي، ودراسة استغلال الأرض الفضاء المتواجدة به والتي يبلغ مساحتها 25 فدانا لتكون مكان مخصص لانتظار السيارات، موجهاً إدارة المرور بدراسة منع دخول السيارات الخاصة للممشي، والسماح فقط بدخول سيارات السياحة .

وفي ذات السياق وجه المحافظ بالتنسيق لدراسة مقترح تصغير الجزيرة الوسطي بطريق المطار وعمل مسارين للدراجات على جانبي الطريق بدلاً من إقامتهم بالجزيرة الوسطي.

وفي نهاية الاجتماع، شدد المحافظ على سرعة البدء في أعمال التطوير بالمرحلة الثانية من الشاطئ العام رقم 4، وكذلك البدء في تطوير حلقة السمك والأزق مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتلك الأعمال حتي يتم الانتهاء منها في اسرع وقت ممكن.