توافد أهالي السويس على فتح الملفات العائلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

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يواصل مواطنو محافظة السويس، التوافد على فتح الملفات العائلية من خلال أتوبيس التوعية والإعلام الذي يجوب ميادين وأحياء المحافظة، للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك في منطقة الأنصاري أمام موقف الجناين من ناحية مساكن الأنصاري والنبي موسي ومساكن الهيئة، حيث يتواجد الأتوبيس حتى الساعة 10 مساء اليوم.

ويتم فتح الملف العائلي بصورة الرقم القومي للزوج والزوجة والأولاد أكبر من 18 عاما، ولتسجيل الأطفال أصل شهادات الميلاد المميكنة فقط، على أن يتم بعد ذلك تحديد الموعد المناسب لإجراء الفحص الطبي الشامل للاطمئنان على جميع أفراد الأسرة.