«إعلام القاهرة» تنظم ويبينار مصريا ألمانيًا لبحث الاعتماد الدولي

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عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة الثلاثاء تحت رعاية د.محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ود.هويدا مصطفى، عميدة الكلية، ويبنار مع خبراء الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي aqas التي ستتولى الاعتماد الدولي للكلية، في إطار مشروع الاعتماد الدولي الممولة من وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

وشاركت في الويبنار د.ليلي عبدالمجيد المدير التنفيذي للمشروع الذي يستمر لمدة عامين، وإدارت الويبنار د.هبة السمري نائب المدير التنفيذي للمشروع والمنسق مع الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي.

وبدات الدكتورة هبة السمري وقائع الويبنار بالشكر والترحيب بخبراء الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي وقدمت بعض المعلومات عن جامعة القاهرة وكلية الإعلام وتعريف بفريق العمل بمشروع الاعتماد الدولي للكلية.

كما قام عدد من المسئولين بالهيئة الالمانية من بينهم د.دروس ود.باتريك بعرض بعض المعلومات الخاصة بالهيئة وأعضائها من الخبراء في مجال الاعتماد الدولي وهيكلها التنظيمي والخطوات الخاصة بالاعتماد الدولي واجراءات الزيارة الميدانية لخبرائها من المراجعين للكلية ومعايير الاعتماد الدولي.

كما اجابوا على الاسئلة التي طرحها اساتذة الكليةالمشاركون في الويبنار الذي استمر عبر زووم لمدة ساعتين ونصف.