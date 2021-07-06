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أحمد موسى: لا توجد قوة تمنع وصول النيل لمصر.. والثقة لن تتزحزح في القيادة السياسية ()

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أحمد موسى: لا توجد قوة تمنع وصول النيل لمصر.. والثقة لن تتزحزح في القيادة السياسية (فيديو) أحمد موسى: لا توجد قوة تمنع وصول النيل لمصر.. والثقة لن تتزحزح في القيادة السياسية ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، ارتكب جريمة بالأمس وهي الملء الثاني لسد النهضة، وهو قرار يؤثر على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن النيل هبة من الله سبحانه وتعالى وليس منة من إثيوبيا وسيستمر سريان نهر النيل إلى ما شاء الله، ولا توجد قوة على وجه الأرض تمنع وصول مياه نهر النيل.

وتابع: «لدينا كل الخيارات المتاحة وكل القوة التي نمتلكها، السياسية والدبلوماسية والمفاوضات، للوصول إلى حل، والثقة لن تتزحزح في القيادة السياسية».

وأشار موسى إلى أن البعض يحاول إحداث وقيعة، ولكن الثقة كاملة في القائد عبدالفتاح والقوات المسلحة والشرطة والمخابرات.

وأكد موسى أن لن تتنازل أبدا عن حقوقها المائية والكل سيحافظ على هذا الحق بقيادة السيسي.

المصرى اليوم

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