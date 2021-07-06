مبادرة التمويل العقاري للحصول علي شقة في 2021.. الشروط والخطوات لمحدودي الدخل

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تصدرت مبادرة التمويل العقاري محركات البحث خلال الساعات الماضية على مواقع الإنترنت من عدد كبير من محدودي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي.. يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد الإعلان الرسمي للحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن في القاهرة والمحافظات.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر خطوات الحصول على شقة سكنية من التمويل العقاري والشروط المطلوبة للحصول على شقة بسعر الإيجار طبقا لمبادرة التمويل العقاري لعام 2021.

- تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية من المشروع مع دفع مقدم الحجز.

- تسلم الملف الخاص بالشقة إلى صندوق الإسكان لتحميل بيانتها على النظام المخصص بالصندوق.

- بعد من إعداد المستندات المطلوبة، يرسل الصندوق البيانات الوحدة السكنية إلى الشركة المختصة للاستعلام الميداني عنها، وعن محل إقامة العميل وعمله.

- يصدر القرار التنفيذ من جهات التمويل بعد الاستعلام النهائي عن العميل مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

- التواصل من صندوق العميل بعد الحصول على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص به في الدفع والقيمة المطلوبة.

-- الخطوة الأخيرة يتوجه العميل إلى البنك الخاص به لاستكمال البيانات وكتابة العقود الثلاثية للشقة السكنية، ويتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع وتوقيع العميل طرف ثان مشتري، وجهة التمويل توقع طرف ثالث ممول للشقة السكنية.

- أن يكون المتقدم للحصول على شقة مصري.

- يحق أي شخص أو زوجته الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الحصول على شقة سكنية.

- يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري في الحصول على شقة مدعمة.

- يشترط لا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية 60 سنة.

- أصحاب المعاشات يستفيدون أيضا من مبادرة التمويل العقاري بشرط ألا يتجاوز عمرها 75 سنة وقت سداد آخر قسط من القرض.

- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية من متوسطي الدخل ويسدد 15% كمقدمة من إجمالي سعر الشقة السكنية، وفيما يدفع الشخص المتزوج 20% كمقدم من إجمالي سعر الوحدة السكنية، اما أصحاب المعاشات ملزم أن يسدد نسبة 40% كمقدم من سعر الشقة.

- يشترط ألا يكون العميل سبق له الحصول على قروض من البنوك تجاوزت قيمته 40% من إجمالي دخله الشهري.

- تعتمد البنوك المصرية على وجود دخل إضافي للمتقدم على دخلة الأساسي للتأكيد على قدرته على سداد القسط..

- يشترط أن يكون المتقدم حسن السمعة والسلوك.

كان البنك المركزي أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق في مبادرة التمويل العقاري، لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على علي 30 سنة بفائدة 3 %.