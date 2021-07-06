أخبار عاجلة

بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل -
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا -
نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه -
وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية -
استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا -
بعد زيادة سعر البنزين .. مطالبة برلمانية برقابة صارمة على تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس -
مقترح بالشيوخ بتحويل مدينة «العملين» إلى محافظة جديدة -
مطالبة برلمانية بتجهيز البنية التكنولوجية للمدارس خلال فترة الإجازة الصيفية -
«النواب» يبدأ مناقشة «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
أولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 في تنس الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من الحي (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت شرفة شقة بالطابق الثاني بعقار قديم بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مساء الثلاثاء، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وقرر الحي إخلاء السكان.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط شرفة العقار رقم 15 شارع الفكهاني بمنطقة محرم بك، انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابقين، بناء قديم، مأهول بالسكان، وسقوط شرفة الطابق الثاني دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

من جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي وسط، إن العقار صادر له قرار ترميم رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ لم ينفذ، مشيرا إلى أنه جرى إصدار قرار بإخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أن إدارة الحماية المدنية أزالت الأجزاء العالقة بالعقار المشار إليه حرصا على سلامة المارة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.

انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية.. و قرار عاجل من" الحي " - صور
انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية.. و قرار عاجل من" الحي " - صور
انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية.. و قرار عاجل من" الحي " - صور

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا

مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا

نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه

نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه

وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية

وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية

استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا

استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا