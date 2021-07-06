انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل من الحي (صور)

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انهارت شرفة شقة بالطابق الثاني بعقار قديم بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مساء الثلاثاء، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وقرر الحي إخلاء السكان.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط شرفة العقار رقم 15 شارع الفكهاني بمنطقة محرم بك، انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابقين، بناء قديم، مأهول بالسكان، وسقوط شرفة الطابق الثاني دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

من جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي وسط، إن العقار صادر له قرار ترميم رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ لم ينفذ، مشيرا إلى أنه جرى إصدار قرار بإخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أن إدارة الحماية المدنية أزالت الأجزاء العالقة بالعقار المشار إليه حرصا على سلامة المارة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.

انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية.. و قرار عاجل من" الحي " - صور

انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية.. و قرار عاجل من" الحي " - صور