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جهاز حماية المنافسة بتدخل لإنقاذ مصانع الأسمنت ويوافق على خفض إنتاج 23 شركة

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جهاز حماية المنافسة بتدخل لإنقاذ مصانع الأسمنت ويوافق على خفض إنتاج 23 شركة جهاز حماية المنافسة بتدخل لإنقاذ مصانع الأسمنت ويوافق على خفض إنتاج 23 شركة

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وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب تقدمت به 23 شركة اسمنت لخفض الطافات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي الموجّهة للبيع في السوق المحلية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تأتي تلك الخطوة استجابة لمطالبات تقدمت بها مصانع انتاج الاسمنت على مدار العامين الماضيين كحل وحيد لازمة الاختلالات بين العرض والطلب في السوق المحلية، وما تسببته من إلحاق خسائر ضخمة لأغلب المصانع العاملة بالسوق.

وأشار القرار إلى أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار المستجد، والتي يكون الهدف منها تقييد عمليات التصنيع عن طريق الحد من حجم الإنتاج لتفادي أي أزمات بهيكل السوق، مشيرًا ان هذا الاتفاق يتم العمل به لمدة محددة.

وحدّد القرار معادلة سعرية لاحتساب الخفض في الطاقات الإنتاجية الموجة للبيع محليا تعتمد على الطاقة الإنتاجية للمصنع وعدد الخطوط والشريحة العمرية لكل شركة حيث تم تقسيمها إلى شريحة عمرية أولي للمصانع فوق 15 عام وتم تشغيلها قبل 2007، الثانية للمصانع 10 اعوام للفترة من 2007 حتي 2016، وأخيرًا الشريحة العمرية الثالث للمصانع التي تم تشغيلها بعد 2016 ويتم معاملتها بخمس سنوات

ووفقًا للقرار ستكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها تحديد قيمة الطاقات الانتاجية الشهرية للشركات المنتجة للإسمنت وفقا للمعادلة الحسابية المنصوص عليها باعتبارها الجهة المختصة بمنح رخص التشغيل وطاقاتها.

المصرى اليوم

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