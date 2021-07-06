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صدمة جديدة تلقاها عشاق الكرة المصرية بعدما أعلن الجهاز الطبي لنادي بيراميدز تعرض حارس مرمى الفريق الأول أحمد الشناوي لقطع في الرباط الصليبي على إثر الإصابة التي عانى منها في لقاء إنبي الأخير.

ويعد الشناوي من أبرز حراس مرمى الكرة المصرية خلال العقد الأخير وذلك منذ حصوله على جائزة القفاز الأفضل في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2011 بجنوب أفريقيا.

وتمكن من حجز مكاناً أساسياً في تشكيلة المصري البورسعيدي خلال مشاركته ببطولة الدوري موسم 2009- 2010 ليظهر قدراته الفنية الرائعة ويكون محط أنظار كبار الأندية قبل أن يتمكن الزمالك من الظفر بخدماته.

وشهدت مسيرة الشناوي الكثير من التصديات الرائعة والمستوى الثابت ليصبح الحارس الأساسي لمنتخب مصر الأول ويتوقع الكثيرين استمرار ذلك لفترة طويلة نظراً لسنه ولكن كان لعنة الإصابات رأي آخر.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز محطات التوقف الإجباري للحارس صاحب الـ30 عام

مصر السنغال 2014

أصيب أحمد الشناوي بعد مرور 7 دقائق فقط من لقاء مصر والسنغال في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015.

وشارك الحارس البديل محمد صبحي ويضطر حارس الزمالك ليترك مكانه المفضل بالتواجد أساسياً في تشكيل المدرب الوطني شوقي غريب.

مصر ومالي 2017

عاد الشناوي إلى التواجد أساسياً في تشكيل الفراعنة خلال نهائيات كان 2017 وبعد موسم رائع فنياً في ظل منافسة شرسة مع عصام الحضري وشريف إكرامي.

وتلقى الحارس المتألق صدمة دولية جديدة بعدما أُصيب في لقاء مالي في الجولة الإفتتاحية لدور المجموعات ليُعلن الجهاز الطبي توقف رحلته ويخلفه عصام الحضري في بطولة شهدت وصول مصر إلى المباراة النهائية.

بيراميدز وأنيمبا

استعاد أحمد الشناوي قفازه الذهبي مجدداً في لقاء إنيمبا بالكونفيدرالية الأفريقية وذلك بعد فترة غياب طويلة شهدت تواجد شريف إكرامي أساسياً في تشكيل بيراميدز.

وتوقع محللي الكرة المصرية أن الشناوي سيواصل التواجد أساسياً في ظل تراجع الأداء الدفاعي وكثرة الأخطاء الفردية من منافسه إلا أن الإصابة كان لها موقفاً مخالفاً بعد غادر الملعب في الدقيقة 35 بسبب آلام في العضلة الأمامية.

بيراميدز وإنبي

كتب القدر للشناوي عودة جديدة إلى بؤرة الضوء بعدما قدم مستوى متميز وأداء ثابت في مواجهة الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل 2-2.

عبر حارس بيراميدز عن رغبته في مواصلة التألق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود اهتمام من المارد الأحمر بضمه، ولكن جاء لقاء إنبي ليؤجل أحلام الشناوي مؤقتاُ حيث أصيب بكدمة قوية تم تشخيصها مبدئياً بقطع في الرباط الصليبي.