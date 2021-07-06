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«المصري اليوم» تقدم لجمهورها أسماء قائمة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 .

أسماء القائمة الأساسية والاحتياطي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري

الخماسي الحديث:

أحمد حامد- أحمد الجندي- أميرة قنديل- هايدل عادل

السباحة:

على خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش

الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام

السباحة التوقيعة: هانا هيكل – ليلي على محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد

تنس الطاولة:

عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز

السلاح:

فريق رجال سلاح السيف: زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش: يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش: محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ.. سلاح السيف

محمد السيد.. سلاح سيف المبارزة

التنس:

ميار شريف – محمد صفوت

المصارعة:

محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع

كانوي وكاياك:

سما أحمد – مؤمن مهران

الشراع:

خلود منسي – على بدوي

الجمباز:

ترامبولين.. سيف شريف – ملك حمزة

فني.. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم

فريق إيقاعي.. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق- جنى محمد – سارة حليم

التجديف:

عبدالخالق البنا

الفروسية:

عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان

كرة القدم:

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي

كرة اليد:

كريم هنداوي- محمد عصام الطيار- محمد على- عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا- على زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح- أحمد هشام السيد «دودو» – أحمد خيري – سيف الدرع- محمد سند – أكرم يسري- أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان- محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

التايكوندو:

سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك

القوس والسهم:

أمل أدم – يوسف طلبة

الملاكمة:

عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله

ألعاب القوى:

مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة

الجودو:

محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش

الكاراتية:

جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – على الصاوي – عبدالله ممدوح

الريشة الطائرة:

هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل

الثلاثي:

بسملة السلاموني

الدراجات:

إبتسام زايد

الرماية:

عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري