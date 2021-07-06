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«المصري اليوم» تقدم لجمهورها أسماء قائمة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 .
أسماء القائمة الأساسية والاحتياطي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري
الخماسي الحديث:
أحمد حامد- أحمد الجندي- أميرة قنديل- هايدل عادل
السباحة:
على خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش
الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام
السباحة التوقيعة: هانا هيكل – ليلي على محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد
تنس الطاولة:
عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز
السلاح:
فريق رجال سلاح السيف: زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر
فريق سيدات سلاح الشيش: يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري
فريق رجال سلاح الشيش: محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة
ندى حافظ.. سلاح السيف
محمد السيد.. سلاح سيف المبارزة
التنس:
ميار شريف – محمد صفوت
المصارعة:
محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع
كانوي وكاياك:
سما أحمد – مؤمن مهران
الشراع:
خلود منسي – على بدوي
الجمباز:
ترامبولين.. سيف شريف – ملك حمزة
فني.. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم
فريق إيقاعي.. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق- جنى محمد – سارة حليم
التجديف:
عبدالخالق البنا
الفروسية:
عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان
كرة القدم:
محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي
كرة اليد:
كريم هنداوي- محمد عصام الطيار- محمد على- عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا- على زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح- أحمد هشام السيد «دودو» – أحمد خيري – سيف الدرع- محمد سند – أكرم يسري- أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان- محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل
التايكوندو:
سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك
القوس والسهم:
أمل أدم – يوسف طلبة
الملاكمة:
عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله
ألعاب القوى:
مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة
الجودو:
محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش
الكاراتية:
جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – على الصاوي – عبدالله ممدوح
الريشة الطائرة:
هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل
الثلاثي:
بسملة السلاموني
الدراجات:
إبتسام زايد
الرماية:
عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري