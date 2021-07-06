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شبورة ورياح والحرارة تصل إلى 43 درجة.. حالة الطقس من الغد إلى الاثنين المقبل

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شبورة ورياح والحرارة تصل إلى 43 درجة.. حالة الطقس من الغد إلى الاثنين المقبل شبورة ورياح والحرارة تصل إلى 43 درجة.. حالة الطقس من الغد إلى الاثنين المقبل

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 7 يوليو إلى الاثنين 12 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، ما يقلل من ارتفاع نسبة الرطوية ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 7 يوليو إلى الاثنين 12 يوليو 2021.

- درجات الحرارة الأربعاء 7 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38 وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41 وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 8 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38 وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41 وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 9 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38 وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41 وعلى شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 41 وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45 درجة.

- درجات الحرارة السبت 10 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38 وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41 وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 11 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38 وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41 وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 12 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38 وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33 وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41 وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات.

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 82% والصغرى نهارا من 30% إلى 33%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 90% إلى 93% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 25% إلى 30%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 30% إلى 35% والصغرى نهارا من 15% إلى 20%

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من من الأربعاء 7 يوليو إلى الاثنين 12 يوليو 2021.

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المصرى اليوم

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