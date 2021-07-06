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أقوى وأشرس من «دلتا».. مستشار يكشف خطورة متحور «كورونا» الجديد

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أقوى وأشرس من «دلتا».. مستشار السيسي يكشف خطورة متحور «كورونا» الجديد أقوى وأشرس من «دلتا».. مستشار يكشف خطورة متحور «كورونا» الجديد

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح للشؤون الصحية، إن الفيروسات تأتي بموجات كثيرة، مضيًفا أنها قد تنتهي في أي موجة منها.

وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن العالم يتحدث عن الموجة الخامسة من جائحة ، مضيفا: «علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا».

وتابع: « عبرت قمة الموجة الثالثة، وخلال الفترة الأخيرة نعيش انخفاضا حقيقيا في إعداد الإصابات بفيروس كورونا، ويجب التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا».

وأشار إلى أن متحور إدلسون لفيروس كورونا الذي ظهر مؤخر أمر طبيعي، مضيفا أنه يمكن أن يكون هذا المتحور أقوى وأشد من متحور «دلتا».

وأضاف أن وجود هذه المتحورات في الفيروسات شيء طبيعي، مستدركا: «بعد عام ونصف من ظهور الفيروس وجود سلالات متحورة أمر متوقع»، وتابع: «كل ما يحدث مقاومة للمرض يحدث تحورات فيه، والمهم هو الاكتشاف المبكر والتعامل معه سريعا».

المصرى اليوم

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