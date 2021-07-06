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الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في تيجراي يرقى إلى مستوى جرائم حرب

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الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في تيجراي يرقى إلى مستوى جرائم حرب الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في تيجراي يرقى إلى مستوى جرائم حرب

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اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن هناك «انتهاكات» تحدث في إقليم تيجراي الإثيوبي، بسبب الصراع الدامي بين القوات الحكومية و«جبهة تحرير تيغراي» المعارضة، يمكن أن ترقى إلى مستوى «جرائم حرب».

قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في تيغراي، إن «ما يحدث في تيغراي من انتهاكات يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف جانيز ليناريتش أن «الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد من الوضع في تيغراي».

وتابع المسؤول الأوروبي، أن «هناك 5 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة»، مشيرا إلى أن «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى تيغراي، على الفور».

ودعا «جميع الشركاء لحشد جهودهم لحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وانسحاب القوات العسكرية من إقليم تيغراي»، مؤكدا «ندعم التحقيق في تقارير الانتهاكات».

المصرى اليوم

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