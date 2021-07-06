بث مباشر إيطاليا وإسبانيا .. نصف نهائي يورو 2020 .. التشكيل

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تنتظر جماهير كرة القدم في العالم مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب ايطاليا ومنتخب اسبانيا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، في إحدى المباريات الكلاسيكية في الألفية الجديدة والتي تشهد ندية كبيرة بين الغريمين وتحرص الجماهير على مشاهدتها في بث مباشر.

ويلتقي الفائز بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا، مع الفائز من منتخبي إنجلترا والدنمارك، في المباراة النهائية.

تشكيل إيطاليا يتكون من

جيانلويجي دوناروما جيوفاني دي لورينزو ليوناردو بونوتشي جورجيو كيليني إيمرسون بالمييري نيكولو باريلا جورجينو ماركو فيراتي فيديريكو كييزا لورينزو إنسيني تشيرو إيموبيلي .

تشكيل إسبانيا يتكون من : أوناي سيمون سيزار أزبلكويتا إيمريك لابورت إريك جارسيا خوردي ألبا كوكى سيرجيو بوسكيتس بيدري داني أولمو فيران توريس ميكيل أويارزابال .