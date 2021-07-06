بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.. واشنطن تحذر أديس أبابا

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قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم جهود الاتحاد الأفريقي لخفض التوتر في قضية سد النهضة وتسهيل عقد مفاوضات مثمرة.

وأكد برايس، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «مستمرون في دعم جهود الحوار والتعاون للتوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة».

وتابع: «ندعم جهود الاتحاد الأفريقي لخفض التوتر في قضية سد النهضة وتسهيل عقد مفاوضات مثمرة»، داعيًا جميع أطراف قضية سد النهضة إلى الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي من شأنها توسيع الفجوات بين المواقف.

وأكد أن «بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة من شأنه زيادة التوتر».